23 Febbraio 2026

AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

admin 23 Febbraio 2026

Il 6 febbraio scorso, personale dellaQuestura di Caserta ha portato a termine una brillante operazione
su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ai danni di una banda dedita a furti in appartamento.

Sono stati fermati e assicurati alla giustizia quattro persone e recuperata la refurtiva di ingente valore. Denaro contante, oro e gioielli, armi, numerose targhe automobilistiche e veicoli di grossa cilindrata. Decine i colpi messi a segno tra il basso Lazio e la Campania, compreso il Cilento e Agropoli. Le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono durate due mesi.

L’identificazione dei veicoli a servizio dei malviventi è giunta anche grazie alla sinergia tra il Comando di Polizia Municipale di Agropoli guidata dal comandante Maurizio Cauceglia, in relazione ai sistemi divideosorveglianza installati nel territorio
comunale nonché dall’attento monitoraggio delle locali Stazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
coadiuvate dalla Compagnia di Agropoli.

Indizi sono giunti anche a seguito di un furto consumato vicino Agropoli Comune appartenente all’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e monitorato anch’esso da un apparato di rilevazione elettronica per l’acquisizione dei passaggi.

«Un sentito ringraziamento – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – va a tutti gli uomini e le donne
in divisa. Il caso in questione evidenzia ancora una volta l’importanza dell’azione combinata tra
indagini investigative tradizionali, strumentazione tecnologica apposta a difesa dei nostri territori e
collaborazione istituzionale tra forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale».

Per i cittadini vittime degli atti predatori la Questura di Caserta ha pubblicato una bacheca degli
oggetti ritrovati.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

Pinuccio

AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

admin 22 Febbraio 2026

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026

US AGROPOLI NOTTE FONDA MA I PLAYOFF OFF NON SONO A RISCHIO SCONFITTA IN CASA CON IL CENTRO STORICO

admin 20 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_0253

LA SALERNITANA CHIAMA SERSE COSMI IN PANCHINA

admin 23 Febbraio 2026
img_0249

AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

admin 23 Febbraio 2026
calcio

IL MONOPOLI VINCE ALL’ARECHI PER LA SALERNITANA E’ NOTTE FONDA

admin 22 Febbraio 2026
Pinuccio

AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

admin 22 Febbraio 2026
a7eab9a5-841e-4559-9bbb-6d8f1fad4f99

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026