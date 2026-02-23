AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

Il 6 febbraio scorso, personale dellaQuestura di Caserta ha portato a termine una brillante operazione

su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ai danni di una banda dedita a furti in appartamento.

Sono stati fermati e assicurati alla giustizia quattro persone e recuperata la refurtiva di ingente valore. Denaro contante, oro e gioielli, armi, numerose targhe automobilistiche e veicoli di grossa cilindrata. Decine i colpi messi a segno tra il basso Lazio e la Campania, compreso il Cilento e Agropoli. Le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono durate due mesi.

L’identificazione dei veicoli a servizio dei malviventi è giunta anche grazie alla sinergia tra il Comando di Polizia Municipale di Agropoli guidata dal comandante Maurizio Cauceglia, in relazione ai sistemi divideosorveglianza installati nel territorio

comunale nonché dall’attento monitoraggio delle locali Stazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri,

coadiuvate dalla Compagnia di Agropoli.

Indizi sono giunti anche a seguito di un furto consumato vicino Agropoli Comune appartenente all’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e monitorato anch’esso da un apparato di rilevazione elettronica per l’acquisizione dei passaggi.

«Un sentito ringraziamento – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – va a tutti gli uomini e le donne

in divisa. Il caso in questione evidenzia ancora una volta l’importanza dell’azione combinata tra

indagini investigative tradizionali, strumentazione tecnologica apposta a difesa dei nostri territori e

collaborazione istituzionale tra forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale».

Per i cittadini vittime degli atti predatori la Questura di Caserta ha pubblicato una bacheca degli

oggetti ritrovati.

