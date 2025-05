AGROPOLI, PRESENTATO IL LABORATORIO PER UN DOCUFILM

Presentato il laboratorio di progettazione, scrittura e realizzazione di un docufilm

Venti i partecipanti nella fascia 16-35 anni

E’ stato presentato questo pomeriggio, presso il foyer del CineTeatro “De Filippo” di Agropoli il laboratorio gratuito di progettazione, scrittura e realizzazione di un docufilm. E’ organizzato nell’ambito della ‘Cittadella dei Giovani’ del Comune di Agropoli – assessorato alle Politiche Giovanili che, nata negli anni scorsi, si configura quale centro permanente di attività ed iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, oltre ad attività formative e d’informazione dedicate alla fascia d’età 16 – 35 anni. «Il progetto – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – che partirà a breve mira a fornire importanti strumenti a quei giovani che mostrano curiosità e interesse verso la scrittura e la cinefotografia. E’ un laboratorio assolutamente gratuito tenuto da esperti del settore che potrà essere di ausilio a coloro i quali volessero perseguire obiettivi e magari cercare un lavoro in tali settori». «Siamo sempre molto propositivi e attenti – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Elvira Serra – verso le giovani generazioni cercando di essere loro di aiuto, per fare in modo che possano trovare in maniera consapevole la propria strada. E’ sempre molto difficile quando ci si affaccia al mondo del lavoro comprendere il percorso da intraprendere, soprattutto quando si è da soli, disorientati e senza una guida. Il laboratorio che partirà vuole proprio fare leva sugli interessi dei ragazzi per far sì che magari qualcosa che piace possa diventare il lavoro di domani. Questo, come altri progetti proposti nell’ambito della Cittadella dei giovani, cerca di andare proprio in questa direzione». Queste le parole di Attilio Rossi che curerà il laboratorio: «Il corso ripercorre il processo di intervento del direttore della fotografia in un film e della scrittura fino alla sceneggiatura. Attraverso l’analisi di alcuni capolavori della cinematografia italiana, gli allievi verranno introdotti ai processi che portano alla scelta fotografica di un film e i diversi aspetti sui quali questa scelta di fondo riverbera, dagli schemi di illuminazione, alla grammatica del film, alla composizione della troupe. Parallelamente allo studio teorico, verranno sviluppate esercitazioni pratiche di illuminotecnica, utilizzo delle ottiche, movimenti di macchina, fino a giungere all’esercitazione finale, durante la quale gli studenti saranno chiamati a realizzare un prodotto audiovisivo. Il fine di questi laboratori è quello di istituire una vera e propria Accademia del cinema del “De Filippo”».Per il laboratorio, con inizio a metà maggio, il regista Attilio Rossi si avvarrà della collaborazione di Simone Avossa, direttore della fotografia e specializzato in steadycam, del regista e sceneggiatore Umberto Squitieri e del critico del cinema Nicola De Marco. Si terrà presso il Cineteatro “De Filippo” e avrà una durata di 40 ore, suddivise in venti lezioni da due ore ognuna: 20 ore saranno dedicate alla scrittura creativa e 20 alla cinefotografia, L’obiettivo del corso è quello di acquisire le capacità e le modalità di lavoro nell’illuminotecnica e direzione della fotografia, e contemporaneamente acquisire nozioni circa la possibilità di creare una sceneggiatura cinematografica. Al termine del laboratorio gli allievi che avranno frequentato proficuamente il programma previsto conseguiranno un attestato di frequenza.

