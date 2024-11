AGROPOLI, PRIMA PIETRA PER IL COMMISARIATO DI POLIZIA

L’edificio, situato su un terreno di 3.100 mq, sarà organizzato su due piani, per un totale di 1.600 metri quadrati.

Posa della prima pietra per il commissariato di Polizia ad Agropoli

Mercoledì 6 novembre alle ore 11.30, in Via Scarpa ad Agropoli, si svolgerà la cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione del commissariato di Polizia di Stato.

Parteciperanno il sindaco Roberto Mutalipassi insieme ad altri membri dell’Amministrazione comunale, il prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito, il questore, dott. Giancarlo Conticchio, oltre a diverse autorità civili e militari. Si tratta di un lungo processo che ha avuto inizio diversi anni fa e che sta per concretizzarsi.

Il progetto, sviluppato dall’ufficio tecnico del comune, è guidato come Responsabile Unico del Procedimento dall’architetto Gaetano Cerminara. La nuova struttura, situata su un’area di 3.100 mq, sarà composta da due piani per un totale di 1.600 metri quadrati e accoglierà circa 40 agenti, sorgendo a breve distanza dalla sede della Compagnia della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni

Così il sindaco Roberto Mutalipassi: “Nel giro di circa un anno la città di Agropoli avrà il commissariato di Polizia di Stato. Un percorso molto lungo che arriva a compimento e di fatto va a chiudere il cerchio relativamente ai presidi di sicurezza presenti sul territorio. Un lavoro importantissimo quello delle forze di polizia che a breve si arricchiranno di un’altra Istituzione che garantirà, insieme alle altre, una sorveglianza ancora più efficace e un miglioramento della sicurezza. Una dimostrazione tangibile di quanto questo tema sia per noi prioritario. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto”.“Ancora un tassello

– dichiara l’assessore al PNRR, Sviluppo Economico e Visione Territoriale Emidio Cianciola – si aggiunge nella costruzione della città del futuro, che si arricchisce di servizi e che si impegna a dare ai cittadini risposte su temi fondamentali. Un’opera strategica, attesa e voluta, che si aggiunge alle diverse azioni messe in campo a tutela della legalità quali ad esempio l’implementazione del sistema di videosorveglianza, il potenziamento del Comando di Polizia locale, senza dimenticare che a breve ci appresteremo anche a dare il via ai lavori per la nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri”.

