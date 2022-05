Un flop annunciato quello di Agropoli per il primo maggio. Anche la viglia è stata un disastro per presenze e per accoglienza. La città è sporca, con l’immondizia in mezzo alla strada e con le alghe ancora sulle spiagge. Economia turistica a picco rispetto alle altre località. La sinistra agropolese ha distrutto praticamente la città a tutti i livelli solo perché devono spartirsi i posti di potere. Gli ultimi cinque anni sono stati un disastro totale con il partito democratico responsabile unico del misfatto e del crollo tanto che sono stati costretti, a detta loro, di bocciare il loro sindaco Adamo Coppola e ripartire con l’assessore al bilancio Mutalipassi. Hanno trovato in Adamo Coppola il capro espiatorio del loro disastro epocale. Mai così Agropoli era caduta in basso e mai come in questo momento la si è vista arrangiare. Hanno scaricato tutto su Adamo Coppola cercando di tenersi fuori ma sono loro i responsabile totali di questa disfatta della città.

