La genuinità del voto è venuta a mancare. Alla fine di un estenuante giornata il giudice del lavoro incaricato di presiedere la commissione ha fatto Ponzio Pilato, prima ha riscontrato seri brogli e poi se ne è lavato le mani, ha dato il via libera a faccia gialla per partire con la sua amministrazione. Rimangono i dubbi su tutto. Lo stesso giudice ha inviato gli atti alla procura. La gente si sta chiedendo dove fossero finiti i propri voti e per quale motivo non si fa il ballottaggio. Vi è una sola risposta a tutto questo, hanno imbrogliato. E’ un elezione inquinata. Difficile dire se c’è la mano della camorra o della mafia, non ci sono ad Agropoli clan in grado di alterare il voto non ci sono clan camorristici o mafiosi, ci sono però i camorristi nel sistema di potere che affigge Agropoli ormai da anni. E non pensiamo sempre a Franco Alfieri il quale ha il suo ruolo politico limitatamente alle nomine e alle indicazioni politiche e quindi è scevro da responsabilità anche se dovrebbe dare una tagliata generale allo schifo che c’è. Ogni cosa di negativo si pensa a Franco Alfieri e si sbaglia bersaglio e mira. I clan e le bande all’interno del sistema che governa con arroganza e prepotenza la città di Agropoli hanno messo su una macchina di brogli elettorali scientifica. Dalle schede ballerine immesse nelle urne alle telefonate dei presidenti e segretari alle sentinelle per comunicare chi ancora non avesse votato per andarli a prendere a casa per farli votare , al sistema delle nomine sui presidenti di seggio( fanno dimettere i nominati e li sostituiscono con uomini e donne loro magari messi in sezioni controllate e con familiari di candidati nominati come segretari o scrutatori). Questi sono i brogli venuti fuori e come se sono venuti fuori. Tutto denunciato e sottoscritto dal presidente della commissione il quale ha scoperto le schifezze e le porcherie prima in tre sezioni e poi in quasi tutte le sezioni, però ha fatto proclamare faccia gialla e la sua pletora di arlecchini nelle mani di un sistema nefasto che ha portato Agropoli allo sfascio. I presidenti di seggio hanno fatto un macello. In alcuni casi per ignoranza e in buona fede in altri perchè complici e prezzolati dal sistema. E come molti segretari nominati mogli, figli e fratelli dei candidati.

Tutto architettato scientificamente. E per questo motivo non si trovano voti, non si trovano schede e non si trovano i conti. La proclamazione andava bloccata, l’inquinamento o l’irregolarità del voto è nettamente in discussione. La gente agropolese ridotta in un ammasso di brandelli, disonorata e offesa nella sua dignità non solo per chi ha ha votato i presunti perdenti ma anche per chi ha votato il sistema di potere perchè hanno fatto eleggere consiglieri invece di altri. Non hanno agito solo sul sindaco hanno manomesso i voti dei consiglieri nelle liste della maggioranza perché devono essere eletti consiglieri piegati al sistema e non a chi potrebbe ribellarsi. Tanto è vero che tra i coppoliani l’operazione è fallita su Comite, prime eletto della sua lista, e su Cammarota nel Pd il quale da solo, senza aiuti, ha preso una barca di voti, molti glieli hanno fatti annullare anche se regolari, altri la notte prima glieli hanno cancellati nelle case. Una guerra spietata contro Cammarota solo perchè amico di Coppola e nonostante questo ha fatto il primo dei non eletti e sarà ripescato. Il sistema è scientifico e mira a far eleggere solo chi è controllabile. E’ un voto vergognoso quello del 2022 destinato a portare strascichi per molto tempo. Innanzitutto per presidenti, segretari e scrutatori compiacenti e inadempienti. Per il ricorso all’autorità giudiziaria e poi per l’eventuale ricorso al tar che i presunti perdenti faranno e poi per l’intervento dell’antimafia (DIA e DDA) già informate dei brogli elettorali di Agropoli. Un altro triste primato per la capitale del Cilento (o ex) quello dei brogli elettorali mai visti prima. Brogli evidenti e decisivi per portare al governo della città un sindaco eletto solo dal sistema di potere e non dai cittadini perchè non ci vuole nessun riconteggio per capire che la città aveva votato per il ballottaggio. Ma la città è incapsulata nella malavita non dei clan della camorra o della mafia quelli ad Agropoli non ci sono ma dei clan camorristi all’interno del centrosinistra agropolese i quali hanno messo da tempo le mani sulla città e non pensate ad Alfieri perchè lui dà solo indicazioni politiche in questo caso non condivisibili. La dimostrazione e lo scippo che hanno fatto alla gente facendo evitare, scientificamente, con brogli evidenti, acclarati e scoperti, il ballottaggio. Sergio Vessicchio