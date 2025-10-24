25 Ottobre 2025

AGROPOLI, PROPOSTA DELLE DUE ASL PER LA PROVINCIA: DOMANI L’INCONTRO PUBBLICO

admin 24 Ottobre 2025

Un appuntamento per discutere di sanità e territorio. Domani, sabato 25 ottobre, alle ore 17:00, presso la sede del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agropoli, in via Iscalonga, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per illustrare la proposta di istituire due Asl nella provincia di Salerno. L’obiettivo è quello di rendere la gestione dei servizi sanitari più efficiente, capillare e vicina ai bisogni reali delle comunità locali. All’incontro parteciperanno Michele Cammarano, presidente della Commissione Aree Interne e capolista del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno per le prossime elezioni regionali, e Iolanda Molinaro, assessora e candidata al Consiglio regionale della Campania. Saranno presenti anche gli attivisti del gruppo locale, pronti a confrontarsi con i cittadini su un tema tanto sentito quanto complesso: la sanità territoriale. L’iniziativa nasce con l’intento di illustrare nel dettaglio i contenuti della proposta e di favorire un dialogo costruttivo sulle esigenze del sistema sanitario provinciale, con particolare attenzione alla distribuzione delle risorse e al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Un’occasione, dunque, per fare il punto sulla situazione attuale e immaginare insieme una sanità più equa, efficiente e vicina ai territori.

