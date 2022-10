AGROPOLI, PROTESTE E IMPRORPERI CONTRO MUTALIPASSI ALL’USCITA DELLE SCUOLE AUTOMOBILSTI INFEROCITI MA LA COLPA E’ DEL NUOVO COMANDANTE

Il sordo più sordo è quello che non vuole sentire. In questo caso il sordo è anche cieco. Anche oggi, per l’ennesima volta, gli automobilisti fermi per lungo tempo su via Taverne davanti alle scuole medie al termine delle lezioni, anche quando i ragazzi già erano usciti dalle scuole, hanno inveito contro la vigilessa,La Scola, la quale bloccava il traffico e contro il sindaco, anche se nella fattispecie la mira è sbagliata perchè il responsabile del caos traffico è il nuovo comandante sordo e cieco, forse anche incapace di far gestire il traffico e più bravo a trattenere i vigili come piantoni in comando. Al nuovo comandante, gli abbiamo imbeccato con il cucchiaino, leggi qua, la soluzione del problema ma lui fa orecchie da mercante, non se ne fotte e non essendo nemmeno di Agropoli è sordo e cieco davanti ad un problema atavico comune anche con la presenza dei suoi predecessori.

Il traffico lungamento bloccato è il segnale chiaro ed inequivocabile dell’incapacità del neocomandante a gestire il traffico e più propriamente della vigilessa Scola molto brava a riportare i fatterelli del comando a Franco Alfieri la mattina allo Zanzi Bar e decisamente meno sensibile alle problematiche del traffico. Ebbene la Scola oggi ha tenuto bloccato il traffico su via Taverne dando la precedenza reiterata anche se giusta a chi veniva del vecchio campo sportivo oggi parcheggio Landolfi all’altezza della rotonda tra la scuola media e il fiume. Appena lei se ne è andata il traffico si è sbloccato. Al comandante abbiamo suggerito la soluzione ma come si può notare se ne fotte. Se si continua in questo modo almeno le opposizioni potrebbero intervenire. Il problema lo abbiamo anche sottoposto al presidente del consiglio comunale Franco Di Biasi ma purtroppo, come si vede, nessuna risposta c’è stata. A dimostrazione questo che la politica se ne importa dei problemi e il sindaco, gli assessori i consiglieri pensano alla spartizioni delle poltrone e del potere in un sistema decisamente anti Agropoli nel quel il nuovo comandante si è ben collocato anche perchè la sua nomina a comandante è frutto delle scelte del sistema. Povera Agropoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...