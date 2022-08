AGROPOLI, …QUEL COMANDANTE CHE PIACE A TUTTI….

La scelta di Adamo Coppola ex sindaco di far ricadere prima su Carmine Di Biasi, oggi scelto da Castellabate, e poi su Cauceglia come comandanti fiduciari rimangono scelte scolpite nell’era moderna. Cauceglia oggi rappresenta un’immagine decisamente importante e positiva per la città di Agropoli, una delle poche al di fuori della morfologia del territorio inappuntabile e invidiabile. Non entreremo nel merito del suo lavoro ma vi riportiamo le sensazioni, i commenti e gli elogi della gente, dei turisti, dei bagnanti e di chi frequenta Agropoli. Arrivano quasi quotidianamente messaggi sul telefono, su messanger, sui social di quanto sia opportuno e vincente il comandante Cauceglia. Tanta gente ci ferma per strada e ci parla del comandante, cosa mai avvenuta, e di come oggi è visto anche in maniera familiare dalla città. Si va dai vanti per l’operato, al modo di porsi, a come si rapporta con la gente. Cauceglia piace, piace per il suo modo di fare, di agire, di interpretare un ruolo fondamentale per la città. Durante la sua assenza ad agosto si è visto come la città è andata in tilt.

E piace a tutti, molti comuni lo chiamano per consigli, aiuti ma anche e soprattutto perché gli vogliono consegnare la guida dei loro comuni. E come capita poi nelle migliori famiglie ad Agropoli è stato messo in discussione da un pseudo assessorei cui fallimenti sono sotto gli occhi di tutti, l’imbarazzante operato di questo assessore sta mettendo in discussione l’intera amministrazione e giunta. A dire il vero a parte Franco Alfieri che dall’unione dei comuni tuona contro Cauceglia, ne il sindaco faccia gialla, ne la maggior parte dei consiglieri comunali e la giunta ha avuto da ridire, ci mancherebbe, certo i soliti noti premono per farlo cacciare perché probabilmente Cauceglia sa troppe cose e non consente molte porcherie soprattutto sull’asse comune- Agropoli Cilento servizi. Cauceglia è diventato l’uomo ancòra alla quale i cittadini possono ancora appoggiarsi, fino a quando il sistema marcio di potere e Mutalipassi non saranno un ricordo , un cattivo ricordo per Agropoli. Sergio Vessicchio