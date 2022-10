AGROPOLI, RAFFAELE PESCE SODDISFATTO DELL’INCONTRO CON I CITTADINI ADAMO COPPOLA MENO/VIDEO

A margine dell’incontro di ieri mattina al municipio convocato per discutere innanzitutto della questione di Cauceglia motivo per il quale tantissime persone erano arrivate al municipio di Agropoli ma poi derubricato a resoconto dell’attività anti faccia gialla Raffaele Pesce per limare anche il suo comportamento egoistico, egocentrico, eccentrico di cui è stato protagonista ha cercato di buttare acqua sul fuoco e ha pubblicato una nota:

LA NOTA DI PESCE

“Sono soddisfatto della riuscita dell’incontro di ieri, nonostante l’attenzione si sia fermata su 5 minuti di battibecco, seppur sempre civile, e non sulle due ore di dibattito. Certo, ci sono stati errori di organizzazione, di comunicazione, dati i tempi brevi, ai quali le prossime volte ovvieremo, ed equivoci, ma assolutamente non in malafede o preordinati. Gli errori si superano, ci sono problemi ben più seri. Siamo uomini liberi, o nuovamente liberi, e pertanto possiamo discutere animatamente ma ci rispettiamo, chiariamo ed andiamo avanti, scevri da preconcetti. In campagna elettorale ho parlato di “metodo” politico feudale da contrastare, e con gli amici Liberi e Forti ci siamo opposti alle “investiture”. C’è chi ha parlato di “Sistema”, conoscendolo.Oggi, chi conosce molto bene le dinamiche del “Sistema”, che io, essendone stato sempre fuori e rimanendo un garantista, definisco ancora “metodo”, o le ha conosciute come parte attiva, dovrebbe parlarne dinanzi agli organi preposti proprio a scardinare i “sistemi” che attanagliano i comuni ed il territorio, sennò può sembrare mera propaganda. Solo in questo modo si farà finalmente chiarezza e si potrà guardare, insieme, al futuro, senza ipocrisia.” Lo stesso Pesce ha il dovere di eliminare quella scrematura vergognosa che si portava dietro anche Caccamo e che ha imbarcato lui. la minoranza doveva cogliere l’occasione perchè la gente era accorsa per la questione Cauceglia altrimenti, diciamo la verità la sala sarebbe stata vuota.

Meno soddisfatto è sembrato Adamo Coppola il quale, nonostante gli ampi chiarimenti con La Porta e Pesce non ha rilasciato dichiarazioni ma il suo disappunto lo ha esternato a più riprese. In basso i video della lunga mattinata. L’appello poi ai leader del centro destra Coppola, La Porta, Malandrino e di non riportare in gioco gente che il centro destra lo ha massacrato e che come avvoltoi si ripresentano puntualmente e in special modo malandrino sa di chi stiamo parlando.

Mi piace: Mi piace Caricamento...