AGROPOLI, RAPINA AL CENTRO COMMERCIALE ALLE MATTINE INQUIRENTI SETACCIANO LE TELECAMERE

Banda del buco in azione ad Agropoli dove nella notte del primo maggio è stato messo a segno un furto in un supermercato nel centro commerciale di località Mattine. Come riportato da InfoCilento, i malviventi sono riusciti ad entrare nell’attività attraverso il retro, aprendosi un buco in una recinzione e forzando una cancellata.

Agropoli, furto da 2mila euro in un supermercato del centro commerciale

Dalle prime informazioni trapelate il bottino del colpo messo a segno sarebbe di 2mila euro in contanti che erano all’interno delle casse del supermercato. Inoltre, i malviventi hanno portato via anche diversi generi alimentari.

Dopo aver messo a segno il furto i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Del furto si occupano i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato un’indagine per risalire agli autori del colpo.

