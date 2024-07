AGROPOLI, RIAPRE LA PISTA CENTRALE DEL NEW CARRUBO E L’ESTATE IMPAZZA

Dove eravamo rimasti, a quell’estate 2019 pre covid con il new carrubo ancora a reggere l’estate e la discoteca e la pista centrale piena, poi il lookdawn, le difficoltà, e mascherine e la difficile ripresa con il mitico Davide Pecora a tenere il carro per la discesa. Poi sono arrivati loro Riccardo Milillo e Antonio Ceraso due professionisti ai quali Davide Pecora rassicurato dalla serietà e dal perbenismo dei due ha passato il testimone e dall’aperura del privè a tappe fino al clou di ieri sera quando si è entrato dal corridoio illuminato per rivedere la pista centrale del lussuoso locale della famiglia Pecora, un eccellenza per Agropoli, per la provincia, per la regione e per l’Italia meridionale.In pista giovani che non ci erano mai stati, vecchi frequentatori e quel panorama mozzafiato.

Sembrava che non fosse mai stata chiusa quella grande pista ribalta di artisti nazionali e internazional, sembrava che il tempo si fosse fermato, che questi 5 anno non fossero passati e invece sono successe tante cose, il mondo è cambiato come anche la disposizione studiata sulla pista dai due reggenti. Si torna alla normalità perchè la normalità è questa è il new carrubo pieno zeppo di allegria, entusiasmo, vita colore,calore, come lo immaginò il cavaliere Michele Pecora padre di Davide come lo ha immaginato la signora Concetta madre di Davide e come lo ha portato avanti Davide. Una nota rivista li definì “I signori della Notte” mai una definizione più azzeccata. E la continuità è rappresentata nella signorilità di Riccardo e Antonio capaci di esaltare gli sforzi e i sacrifici della famiglia Pecora. Il New Carrubo e Agropoli sono un solo involucro, sono la stessa cosa, ci piace raccontarlo, ci piace dirlo e ci piace farlo sapere. Sulla collina c’è il messaggio turistico, c’è il New carrubo, c’è l’estate, il divertimento, c’è la gioventù, c’è Agropoli, la nostra Agropoli guardata dal drone naturale che è la pista del divertimento e dal drone di Alta prosettiva che ha ripreso tutto il contesto. Agropoli con il New Carrubo diventa prima della classe, diventa la vedette turistica per eccellenza, diventa la più appetita e le ultime disposizioni sugli orari della musica pro movida dell’amministrazione comunale riportano entusiasmo e gente. Il New carrubo detta il gioco, le regole del turismo e d esaltà la città. La città ne è orgogliosa, contenta e ne contempla la presenza, il resto è mare pulito, spiagge pulite, divertimento, movida e tanto altro. E questa l’Agropoli che vogliamo, il suo blasone sta ritornando il New carrubo è il fuoriclasse assoluto e Agropoli diventa da pallone d’oro. Sergio Vessicchio

https://www.youtube.com/watch?v=EEAqpwJUpqM&t=3s

