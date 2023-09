AGROPOLI, RICORDATI ANTONIO E RINO PETRIZZO SI CHIAMAVA COSI’ IL TORNEO INTERNZIONALE DI AGROPOLI

E come ogni anno si ricorda la figura di Antonio e Rino Petrizzo due angeli veglianti sulla nostra città con Antonio tifosissimo dell’Agropoli e Prospero (Rino) scomparsi molti anni fa ma mai dimenticati. Il torneo internazionale Città di Agropoli nelle prime edizioni si chiamava proprio con il loro nome. Oggi il loro ricordo è affidato alle associazioni vicinissime a coloro che sostengono i più sfortunati. Il ricordo che abbiamo di Antonio e Rino è straordinario, giornate bellissime passate insieme a loro, giochi scherzi, passeggiate e passerelle in mezzo al campo quando giocava l’Agropoli di cui Antonio era tifosissimo. Il loro passaggio fu breve ma intenso, il loro insegnamento e quello della loro famiglia è un tesoro nello scrigno dei nostri ricordi. Mimì, Giuseppina e Giovanni gettarono il cuore oltre ogni ostacolo per rendere meno drammatica la loro vita. Quella famiglia diventò la nostra famiglia, la famiglia di chi li volle bene, e furono tanti, Antonio e Rino. Loro sono i nostri Angeli ed è giusto ricordarli ogni anno con una cerimonia, un torneo e un’aggregazione cosa che loro amavano tantissimo. Ancora oggi siamo fieri di aver avuto il pregio, l’onore e la fortuna di spingere la loro sedia sulla quale erano costretti per un destino beffardo grazie alla concessione dei genitori e del fratello. Una delle cose più belle della nostra esistenza è stata proprio questa e a questa famiglia non finiremo mai di dire grazie per il dono che ci hanno fatto. Antonio e Rino. Sergio Vessicchio

