14 Ottobre 2025

AGROPOLI, RUBA LO ZAINO AD UN TURISTA ARRESTATO

admin 14 Ottobre 2025

I carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo indagato per furto aggravato.

 

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l’arrestato nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio da parte dell’A.G. Il provvedimento si trova in fase di indagine ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

SALERNO, ARRESTI A MATIERNO OPERAZIONE IN CORSO

admin 14 Ottobre 2025

L’AGROPOLI FATICA E PAREGGIA CON L’ATLETICO PAGANI GLI UNDER SONO SCARSI

admin 12 Ottobre 2025
CRONACA

AGROPOLI, OKTOBERFEST 10 SOLD OUT FILE LUNGHISSIME STASERA SI CHIUDE

admin 12 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

AGROPOLI, RUBA LO ZAINO AD UN TURISTA ARRESTATO

admin 14 Ottobre 2025
CRONACA

SALERNO, ARRESTI A MATIERNO OPERAZIONE IN CORSO

admin 14 Ottobre 2025
img_5715

L’AGROPOLI FATICA E PAREGGIA CON L’ATLETICO PAGANI GLI UNDER SONO SCARSI

admin 12 Ottobre 2025
img_5712

BATTIPAGLIESE-EBOLITANA FINISCE 1-1 SORRIDE L’APICE

admin 12 Ottobre 2025
img_5708

LUNCH MATCH LA SALERNITANA VINCE A MONOPOLI

admin 12 Ottobre 2025