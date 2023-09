AGROPOLI, SABATO DA NOTTE BLU SUL LUNGOMARE

PER IL TRAFFICO VEICOLARE PROVENIENTE DA SALERNO E DIRETTO VERSO AGROPOLI CENTRO: 1. intersezione via San Marco con via della Lanterna: obbligo di svolta a sinistra verso via Bolivar; 2. regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario; 3. intersezione via Montessori con via Padre Giacomo Selvi: obbligo a proseguire dritto su via Selvi; 4. intersezione via Voso con via Monzo: obbligo a proseguire a sinistra su via Monzo; 5. intersezione via Bonora con via Monzo: obbligo a proseguire dritto su via Monzo; 6. intersezione via Giotto con via Tintoretto: obbligo di svolta su via Tintoretto.