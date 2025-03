AGROPOLI, SABATO DI PAURA AUTO TRAVOLGE RAGAZZINO IN VESPA E’ GRAVE

Per il momento A.M.14 anni non sembra essere in pericolo di vita ma le sue condizioni non sono certamente buone. Il ragazzino ha riportato lo spappolamento della gamba destra e un forte taglio alla fronte ed è ricoverato in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.00 di un tranquillo freddo e umido sabato pre carnevalesco. Un auto(foto) scendeva da via Piave ed ha travolto il ragazzino il quale proveniva dal parcheggio dell’ex campo sportivo Landolfi. Un incrocio molto pericoloso inventato in una viabilità capestro.

L’auto con targa bulgara era guidata da un giovane di Eboli, insieme con lui una ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Agropoli i quali hanno fatto i rilievi del caso ed hanno trattenuto per molto tempo l’investitore. La notizia ha fatto prontamente il giro della città e si è formato un nutrito capannello di giovani. Naturalmente si teme per le condizioni del ragazzino per fortuna fuori pericolo di vita ma comunque in gravi condizioni.

