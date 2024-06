AGROPOLI, SANTI PATRONI PIETRO E PAOLO DUE GIORNI DI PROCESSIONE

Saranno 2 giorni dedicati ai Santi Patroni di Agropoli il 28 e il 29 di giugno quelli che la città di Agropoli si appresta a vivere. Quest’anno il comitato festa in sintonia con il parroco Don carlo Pisani ha annunciato che anche il giorno della vigilia i Santi Patroni saranno portati in processione per una strada alternativa, il giorno 29 con inizio alle ore 20.00 l’uscita della processione solenne per le vie storiche della stessa processione.

