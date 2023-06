AGROPOLI, SANTI PATRONI PORTATI SU DI UN CARRO FUNEBRE NELLE FRAZIONI CITTA’ INDIGNATA INFURIANO LE POLEMICHE

Una cosa scandalosa, forse annunciata, in un’anarchia totale. I Santi Patroni Pietro e Paolo a 24 ore dalla loro uscita solenne dalla Chiesa Madre per la Santissima Processione in programma appunto dopo la messa delle 19 del 29 giugno officiata dal nuovo vescovo Monsignor Don Vincenzo Calvosa, sono stati messi su un carro funebre e portati, senza seguito e senza sollennità non si sa nemmeno dove. Forse in qualche frazione per fare qualche piacere a qualche politico oppure a qualche amico del comitato o, ancora peggio, a qualcuno che avrà dato qualche offerta più onerosa per la festa. Uno scandalo. Il web è pieno di proteste e di insulti per il comitato. E in realtà fanno schifo, hanno disonorato una festa così importante, la più importante dellla città, dimostrando in primo luogo di essere degli incapaci sprovveduti e poi di non tenere alla festa.

Forse non si sono resi conto della responsabilità che hanno e di cosa hanno combinato. Il parroco Don Carlo Pisani è il colpevole numero 1. Per qualer motivo ha autorizzato una simile schifezza, uno smacco alla città. Peraltro i Santi Patroni hanno girato tra l’idifferenza generale, nel traffico. L’amministrazione comunale era al corrente di questa porcheria anche se c’entra poco nelle responsabilita?.Gli autori di questo schifo si rendono conto di cosa hanno fatto? Abbiamo ricevuto tante telefonate, messaggi di indignazione per questa vergogonsa scelta già fallita lo scorso anno e ripetuta a sfregio quest’anno, forse per dimostrare che loro sono i padroni della festa e della città. Senza contegno, senza rispetto, senza senso. Un fatto vergognso autorizzato da un sacerdote compiacente e fuori di semno il quale ha dimostrato di non controllare la parrocchia, la chiesa madre e sarebbe opportuno che il nuovo vescovo lo sollevi. Se in Sant’Antonio lo stesso sacerdote si era meritato il plauso di una festa giusta, sana e ricca di spunti positivi, questa volta deve vergognarsi per come sta trattando la festa più importante di Agropoli. Si faccia un giro sul web il prete e si renda conto di quante gliene stanno dicendo con foto scattate con i Santi sul carro funebre e nessuno dietro. Ma cosa vogliono dimostrare sti ,”santocchi” che fanno le cose a capocchia e poi si metteno pure a criticare tutti. Questo è un falimento, il prete ne prenda atto e chieda scusa alla città e se vuole fare la cosa giusta si faccia da parte. D’altra parte Agropoli così caduta in basso non la ricordavamo, non si tratta solo dela politica ad essere fallimentare qua nemmeno la chiesa si salva. Una vergogna non ci sono altre parole. Sergio Vessicchio

ABBIAMO SCELTO DUE FOTO ACCETTABILI PER NON MOSTRARE LA VERGOGNA NELLA QUALE IL COMITATO E IL PRETE HANNO PORTATO I SANTI PATRONI DELLA CITTA’ DI AGROPOLI

