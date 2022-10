AGROPOLI, SARIM IDEBITI LI DEVE PAGARE L’UNIONE DEI COMUNI LA PORTA E PESCE IN COMUNE HANNO SCOPERTO L’IMBROGLIO

Altro che comune di Agropoli, si sta per fare, ai danni della città, un altro abuso clamoroso. La sarim ha chiesto al comune di Agropoli un debito di quasi due milioni, ieri abbiamo dato la notizia (leggi qua) e stamane si sono presentati dal funzionario Giuseppe Capozzolo La Porta e Pesce i due consiglieri comunali di minoranza i quali hanno invece scoperto che questo debito lo deve pagare l’unione dei comuni e non il comune di Agropoli. Mutalipassi e i suoi compagni di merenda vogliono fare un altro babà, vogliono pagare con i soldi dei cittadini di Agropoli tutta la spesa dell’unione dei comuni. E’ scandaloso, non ci sono più parole per definire questa vergogna. Gli agropolesi pagano le bollette e i soldi servono per appianare i debiti dell’unione dei comuni. E come l’Agropoli Cilento servizi, per appianare i debiti si stornano i soldi delle multe (Cauceglia e Coppola non lo hanno voluto fare e avete visto cosa è successo, tutti e due a casa). Agropolesi appesantiti dalle tasse comunali per supportare due zavorre come l’unione dei comuni(ad Agropoli non da nessun beneficio) e l’Agropoli Cilento servizi la municipalizzata che non svolge i lavori che deve svolgere ma risucchia al municipio di Agropoli 2 milioni all’anno. Un comune arrivato a limite e con un sindaco diventato il firmatario dello sfascio. A margine di questa vicenda Massimo La Porta ha rilasciato questa nota:

COMUNE DI AGROPOLI & UNIONE DEI COMUNI TUTTO UN MISTERO!!!!! A seguito di notizia appresa dai social in merito ad una missiva da parte della Società che si occupa della raccolta dei rifiuti, indirizzata al Comune di Agropoli, per un presunto credito vantato di circa DUEMILIONI DI EURO, questa mattina il sottoscritto e il Consigliere Comunale Raffaele Pesce in rappresentanza di tutta la minoranza, ci siamo recati in Comune, per avere chiarimenti in merito ad un contratto che non ci risulta in capo al Comune di Agropoli, bensì all’UNIONE DEI COMUNI. Tante sono state le domande, ci aspettiamo risposte concrete. Ci siamo riservati di inoltrare al Sindaco della Citta di Agropoli e al Funzionario Responsabile ulteriori richieste per fare chiarezza su queste modalità: “CONFUSA” TRA COMUNE DI AGROPOLI & UNIONE DEI COMUNI!!!

Raffaele Pesce punta il dito contro l’unione dei comuni di cui è consigliere in rappresentanza della minoranza di Agropoli: ” Ancora devono convocarci, io non so chi sono i i miei colleghi consiglieri e non capisco se questa unione dei comuni ha una sede, una struttura. Siamo in attesa di convocazione”. Troppi inganni alla città di Agropoli, ai cittadini e ai poveri contribuenti. Il gioco però si sta scoprendo, tutto deve arrivare sui tavoli della procura perchè altrimenti se ne sbattono. E’ un sistema che ha messo in conto la protesta delle opposizioni ma non ha messo in conto un intervento della magistratura, questa camorra deve finire, l’opposizione deve mandare tutto alla procura della repubblica. Basta. Sergio Vessicchio

