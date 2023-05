AGROPOLI-SCAFATESE DUELLO ALL’ULTIMO RESPIRO

Il 3-5-2 è il modulo per affrontare a specchio la Scafatese di Stefano Liquidato arrivata terza in classifica nel campionato. Domenica scorsa proprio il modulo inventato da Scala ha permesso all’Agropoli di avere spazi importanti e di costruire una difesa granitica in grado di assolvere nel migliore dei modi al compito difensivo sugli attacchi del Solofra. La Scafatese è ben altra cosa, a parte l’organico importante anche l’esperienza del tecnico Liquidato possono fare la differenza. L’Agropoli ha due risultati a disposizione la vittoria e il pareggio dopo i supplementari. In campionato proprio un pareggio di 1-1 segnò la gara di andata sul neutro di Capaccio scalo con i delfini in vantaggio e il pareggio dei canarini rimasti in 10 per l’espulsione di Evacuo. La gara di domenica sfugge a qualsiasi pronostico, non conta ne il campo ne la posizione di classifica ma il fattore psicologico è fondamentale. Bisogna vedere come le due squadre arrivano all’appuntamento, come affronteranno la partita e con quali giocatori.

L’Agropoli ha il problema dell’attacco dove bidone Abayan pesa come una zavorra sul destino dei delfini. A tratti l’attaccante argentino ha fatto vedere anche delle cose buone ma nel complesso ha distrutto l’Agropoli praticamente e psicologicamente. Arevalo grande protagonista potrebbe essere la chiave della gara ancora una volta. Negli ospiti la presenza di Costantino giocatore di grandi prestigio e d quantità può fare la differenza perché è un lottatore scelto da Infante l’anno scorso per condurre l’Agropoli ma la sua esperienza finì in maniera poco piacevole a metà anno. Si gioca domenica pomeriggio ma l’attesa è enorme per questa partita. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...