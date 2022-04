Danno erariale, interruzione di servizio pubblico, potrebbero essere i capi d’imputazione rispetto alla chiusura del castello se ci fosse qualche organo di controllo e non il solito gira faccia che da sempre guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani, ispettorato del lavoro per le illegalità che si consumano al castello di Agropoli nel quale, concessioni, poco chiare portano i soliti noti, anzi il solito noto, a fare il bello e cattivo tempo senza rispettare regole, gerarchie e concittadini. Gente senza scrupoli capaci di guadagnare 475.000 euro con la casa di babbo natale senza fare scontrini, senza nessuna trasparenza e con dei soci occulti.Ma di questo avremo modo di parlarne in altre circostanze. Non a caso dai social sono scomparsi gli euforici proclami, 10,20,30mila visitatori a 5 euro a testa, più 5 euro per ogni fotografia, e più l’incasso del bar(senza alcuna licenza per fare bar) nei 40 giorni in cui il castello è stato “okkupato” determinando un danno erariale per la scomparsa del pagamento del castello di due euro come ci ha detto l’ex assessore all’economia del comune di Agropoli Mutalipassi oggi candidato sindaco del centrosinistra denunciando a natale una evidente discrasia per quello che si stava compiendo e non crediamo si posso ritirare quello che ha detto in quella circostanza.

LA CHIUSURA DEL CASTELLO A PASQUETTA

Durissime denunce sono arrivate dalle tante persone arrivate da ogni parte per visitare il castello trovato però chiuso. Ci consta personalmente che una cosa simile non sia mai avvenuta, abbiamo trovato noi di persona il castello aperto in ogni ora con i ragazzi, volenterosi e forse sottopagati, a presidiare la struttura. A Pasquetta non ci siamo stati ma il castello è rimasto ufficialmente chiuso nonostante nel programma del sindaco sfiduciato c’era l’imput dell’apertura anche perchè la cacciata di Coppola è avvenuta sabato Santo quando il programma era stato già fatto. Ma poi non c’era nessun motivo per farlo rimanere chiuso. Come bisogna regolarsi? Finirà, vedrete, tutto a tarallucci e vino e le tante illegalità legate al solito noto diventato padre padrone del castello, e non solo, finiranno per andare a finire nel dimenticatoio. Ma chi deve controllare? Sembra che il tutto dipenda dalla funzionaria, da sempre brava e irreprensibile come Margherita Feniello e nella fattispecie Paola Mangone. Tutte e due hanno il dovere di rivedere la concessione per la gestione del castello ora che non c’è più il sindaco e con l’atto grave della chiusura del vecchio maniero il giorno della pasquetta. Intanto ne dovranno dare conto pubblicamente ma di certo non lo faranno. Bisognerà vedere cosa farà anche il commissario prefettizio in proposito, se prenderà provvedimenti e se Margherita Feniello e Paola Mangone interverranno vista l’assenza della politica e quindi con l’autorevolezza di prendere iniziative grazie al potere che la loro posizione consente.Sergio Vessicchio