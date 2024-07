AGROPOLI, SCONTRO CHIESA CAPITANERIA SULLA PROCESSIONE A MARE

Il comandante della capitaneria di porto di Agropoli e il parroco della Chiesa della Madonna di Cotantinopoli hanno aggiornato per mezzogorno una riunione per verificare lo stato del mare ma entrambi sono sulle loro posizioni molto contrastanti. Il comandante con le previsioni in mano e il mare non proprio tranquillo predica calma e prende tempo e vorrebbe limitare la processione a mare solo per il lungomare,il parroco a sua volta ha detto che è lui il reggente della parrocchia e non tollera invasioni di campo.

Il tutto in un tono di assoulto rispetto istituzionale e nel rispetto dei ruoli. Intanto la procssione esce dopo la messa delle 18,30. Vedremo quali decisioni saranno prese, intanto c’è grande attesa per l’uscita e l’imbarco della Madonna di Costantinopoli il cui passaggio per il lungomare sarà salutato da una gara di fuochi pirotecnici organizzati dai lidi e dagli alberghi. Mare permettendo sarà una giornata di grandi emozioni.

