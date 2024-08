AGROPOLI, SCONTRO SUL LUNGOMARE NESSUN FERITO

Poteva andare peggio ma tutto si è limitato ad uno scontro fra auto, la notte scorsa sul sul lugomare collisione tra due auto con a bordo più persone in entambe

Per fortuna nessun ferito. Sul posto i carabinieri di Agropoli per i rilievi del caso e per rcostruire l’intera dinamica sull’accaduto. Il traffico ha subito dei rallentamenti ma vista l’ora eranco circa le 3 grandi disagi non ce ne sono stati.

