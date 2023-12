AGROPOLI, SI ASPETTA FARGETTA IN PIAZZA IL 1 GENNAIO PER SALVARE IL SALVABILE

Un disastro quello dell’amministrazione di Mutalipassi. Un sindaco flop in tutto e per tutto capace di affossare la città a più riprese e a Natale si è toccato il fondo. Giovani in fuga, shopping fuori città, strade vuote, turisti manco a vederli, uno scandalo. L’assessore Roberto Apicella ha organizzato la festa del primo dell’anno,l’anno scorso fu un successone Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi erano gremite di persone accorse per ballare e cantare sulle note dei pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana con “Nostalgia 90”. Fargetta sarà la punta di diamante e poi i Gemelli Diversi si punta nuovamente ai mitici anni 80 e 90 quando la musica italiana era al top e quando naquero i dj famosi come appunto Fargetta.

