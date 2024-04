AGROPOLI, SI PRESENTA “GLI EROI DEL CALCIO” IN PIAZZA C’E’ CARECA VENERDI’ STEFANO TACCONI

Giovedì 25 aprile in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli ci sarà la conferenza stampa di presentazione della 3 edizione degli “Eroi del calcio “organizzata dallUssi (unione stampa sportiva italiana), dalla Figc. Nell’occasione sarà presente il brasiliano Careca ex attaccante del Napoli al quale sarà conferito il premio Vincenzo Margiotta già dato a Schillaci nella prima edizione e a Immobile nella seconda edizione, e l’ex massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando. I lavori saranno introdotti da Gianfranco Coppola giornalista della Rai e presidente nazionale dell’Ussi. Tutti i giornalisti sono invitati. In caso di pioggia la conferenza stampa si farà nella sala consiliare del comune di Agropoli.Il 26 aprile sempre in piazza Vittorio Veneto sarà la volta di Stefano Tacconi salire sul palco degli eroi del calcio sempre alle ore 18,30.

