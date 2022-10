AGROPOLI, SI SPENGONO I SOGNI DI COSTANTINO GALLO LA CITTA’ LO PIANGE

Vederlo e non vederlo era la stessa cosa perchè lui c’era sempre. C’era dagli anni 70 (calciatore tra i primi della Jugend), degli anni 80 (titolare di radio master sound)negli anni 90 appassionato di editoria. Un personaggio umile e presente, attento e socievole ma anche accanito sostenitore dell’agropolesità. In una mattina di un caldo ottobre si diffonde la notizia, la dà il fratello Gennaro agli amici. Era ricoverato a Vallo della Lucania, aveva 60 anni ma come se non li avesse perchè si manteneva giovane e sempre concentrato e attento con i suoi giornali sotto il braccio piegati in una agenda nella quale c’era la quotidianità di Costantino.

Sempre a piedi, pronto in ogni contesto e in ogni capannello perchè era amico di tutti. Ricordo l’11 agosto di qualche anno fa quando ebbe un pauroso incidente a via Taverne, avemmo tutti paura di qualcosa di grave per lui, per fortuna si riprese con l’aiuto delle sorelle e del fratello che mai l’hanno lasciato solo. Questa volta i suoi sogni di editore, di uomo della comunicazione, di rapporti intermediali si sono spenti definitivamente, la notizia è stata agghiacciante e non c’è zona di Agropoli dove non si parla della sua morte. Tutti dispiaciuti e tutti a spendere parole di autentica bontà per Costantino familiare agli agropolesi. Questa è la sua vittoria, è la sua rivincita e la sua buonuscita ma anche il trionfo della sua umiltà, la sua compagna di vita. Ti sia lieve la terra Costantino e grazie di essere nato ad Agropoli ed essere stato un agropolese autentico. Sergio Vessicchio

IL RICORDO DI DAVIDE PECORA

“Ieri notte è morto Costantino Gallo. Conosciutissimo dagli agropolesi per aver dedicato gran parte della sua vita allo Spettacolo ed all’Informazione locale. Era editore di un Magazine distribuito gratuitamente, “Agropoli City”, patron ed unico speaker della storica Radio Mastersound, più volte presentatore di Concorsi di bellezza da lui stesso prodotti.

Costantino era una persona curiosa, intraprendente, che si incontrava spesso per Agropoli con un mucchio di fogli e giornali sotto il braccio. Si fermava a parlare porgendo la mano (quella libera), aveva sempre una notizia da darti in anteprima e con garbo ti chiedeva di rilasciare un parere.

A volte incontrarlo significava trascorrere sempre più del tempo che si poteva dedicargli, in altri momenti era piacevole fermarsi con lui per commentare qualche notizia locale.

Negli ultimi mesi non si vedeva più in giro per un peggioramento del suo stato di salute. É stato mio compagno di classe al Liceo “Dante Alighieri” e con lui, ancora oggi, condivido tanti ricordi.

Costantino era voluto bene da tutti per la sua semplicità e per la tenerezza che trasmetteva. Un abbraccio ai familiari ed in particolare alla sorella, Fiorella, a cui sono legato da tanto affetto.

