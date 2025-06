AGROPOLI SI VESTE D’AZZURRO E FESTEGGIA IL SUO NAPOLI E’ QUI LA FESTA

Si avete capito bene, è qui la festa. Ancora una volta Agropoli e i suoi tifosi napolisti daranno prova di grande amore nei confronti del Napoli la squadra di una delle città più belle del mondo. Nella capitale del Cilento il tifo azzurro è straordinario, oggi forse un pò di meno rispetto al passato quando i mostri sacri del tifo partenopeo, su tutti Aurelio Margiotta e Pasquale o napolitano, dettavano legge insieme ai nostri padri, i nostri zii e le generazioni cresciute con le gesta di Jeppson, Sivori, Vinicio, Juliano, Krol e poi addirittura il più grande di tutti i tempi Diego Armando Maradona. Oggi figli e nipoti stanno vivendo un momento di grande euforia, due scudetti in 3 anni, cosa impensabile fino a 10 anni fa, la possibilità di conferma con Conte in panchina. Napoli avrà pochi titoli ma di certo non si può dire di essere inferiore a Milan, Inter e forse anche alla Juventus perchè se la storia non contempla un albo d’oro ricco sicuramente il prestigio e la fama nel mondo non può considerarsi al di sotto delle tre squadre del nord.

Il 26 giugno in piazza Gallo, sul lungomare, ospiti d’eccezione, lo speaker ufficiale del Napoli, Daniele ‘Decibel’ Bellini e la musica dei ’70 Nights ci sarà il vernissage dei tifosi azzurri. Il messaggio: “Amanti del Napoli, il momento è arrivato, la festa scudetto è pronta a iniziare. Il cuore batte forte, l’emozione è alta. La città si veste di azzurro, il colore del cielo, le strade si riempiono di musica e di gioia. I tifosi si riuniscono, uniti e felici, per celebrare il trionfo della loro squadra. La passione e l’amore per il Napoli ci uniscono in questo momento di gloria. La squadra ha lottato con cuore e anima e noi tifosi abbiamo fatto lo stesso. La festa sarà magica, un sogno che diventa realtà, la città sarà un palco per la nostra gioia. I cori e le canzoni risuoneranno nell’aria, la nostra voce sarà una sola, un grido di vittoria. Vogliamo condividere con voi questa gioia immensa e sentire centinaia di cuori che battono all’unisono”. Tutti invitati ci mancherebbe anche i tifosi delle altre squadre, se è festa è festa per tutti.

