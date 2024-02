AGROPOLI, SIAMO CERTI CHE LIDL DICE LA VERITA’ O SI TRATTA DI UN INVASIONE SENZA REGOLE di Sergio Vessicchio

L’annuncio dell’imminente apertura di un nuovo punto vendita Lidl nel nostro territorio ha suscitato legittime preoccupazioni in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’azienda attraverso i suoi comunicati. È essenziale mettere in evidenza che, nonostante le promesse allettanti, vi sono indizi che fanno pensare a possibili esagerazioni o, peggio ancora, a dichiarazioni non veritiere.