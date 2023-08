AGROPOLI, SINDACO IMPAZZITO NOTAIO DEI CRIMINALI, TRAFFICO IN TILT,FUNZIONARI E ASSESSORI IN FUGA

Il crollo turistico per investimenti sbagliati da parte del sindaco e del municipio è il corollario ad un disordine generale. Pensate che l’assessore a porto, al demanio e al patrimonio è stato in vacanza ed è tornato solo per andare in processione mentre il metrò del mare per colpa sua non attracca, le alghe sono sulla spiaggia e lui non sa toglierle lo deve fare il funzionario, e il porto è nel caos più completo inattesa della legge europea la quale servirà a Di Fi Filippo e hai volponi di arricchirsi. Dall’ufficio commercio sono scapati il funzionario Cerminara(ferie) cognato di Gennaro Russo, l’impegnata Brunella Di Filippo sorella dell’assessore si è messa in malattia e il sostituto Lauriana si è messo in permesso mentre impera la giungla commerciale con i vigili che vanno solo a colpire i negozianti che non hanno votato Mutalipassi e gli asiatici imperanti in lungo ed in largo.

Il parcheggio a pagamento Landolfi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione aberrante con Agropoli che batte la fiacca, tavolini vuoti ai bar, pizzerie senza clienti, gente che scappa verso Paestum, Castellabate, Acciaroli. Regge il mercato dei pontili dove vuole mettere le mani l’assessore Di Filippo usando il cognato come prestanome, il porto non conosce crisi, non c’è un posto barca e se non sei amico degli amici non te lo danno mai. Agropoli è in ginocchio, disorganizzata, senza un’amministratore in grado di poterla gestire, un sindaco senza palle, senza dignità manovrato dalla moglie e usato dai pescecani, gli squali che lo tengono a quel posto per fare il bello e il cattivo tempo. Un pupazzo con pupari pericolosi. Una figura squallida politicamente. Agropoli se la sono mangiata quelli del sistema e Mutalipassi sta solo li per essere il notaio di una nomenclatura criminale che sta attentando alla città di Agropoli . Nel contempo hanno incapsulato la città nei parcheggi a pagamento allontanando di fatto turisti, bagnanti e visitatori da Agropoli. Non capitalizzano due grandissimi mezzi di arricchimento turistico la stazione ferroviaria e il porto, due scali strepitosi per la congiuntura turistica ma Mutalipassi mica capisce questo con la sua ignoranza e la sua incapacità a tutti livelli. Non sono capaci di gestire il flusso delle alghe, non riescono a dare il loro contributo alla crescita. Danno solo contributi ad associazioni private per farsi la campagna elettorale con i soldi dei cittadini e poi mettono il pizzo con i parcheggi. Loro finanziano associazioni compiacenti e sodali per voto di scambio. Si pensi alle sagre delle alici e a Frascinelle, si consideri i finanziamenti a pioggia per ottenere consensi. Loro i voti se li comprano non sanno fare altro. Finanziano porcate e poi estorcono soldi ai turisti e ai cittadini attraverso i parcheggi. Piazza della repubblica sotto il municipio è diventato un bronx, per la verità c’è sempre stato. Gli assessori sono in fuga, nonsi vedono e non si sentono, non voglioo metterci la faccia in questo fallimento, la stessa cosa i consiglieri comunali. Il sindaco non esiste per l’amministrazione, è il garante della malavita cittadina, lo spettro dell’infiltrazione camorristica è reale, la procura stia bene attenta perchè ci sono situazioni anomale e questo sta inquinando non poco la vita della città segnata da un disservizio generale e opzionata dalla delinquenza organizzata e i clan sono gruppi politici, rapporti tra funzionari e esecutori di delibere con partiti molto compiacenti. In questo modo, con un lavoro molto importante da pate delle opposizioni,si può arrivare allo scioglimento per infiltrazioni della malavita. E la malavita ad Agropoli è rappresentata da un potere politico-amministrativo egemone ad Agropoli. Si pensi ai brogli elettorali, lo stile gomorra esercitato in tutta la sua interezza. Il voto che ha portato Mutalipassi è falso,, inquinato da un sistema di corruzioni tra presidenti di seggio, scrutatori e protagonisti della vita politica e amministrativa della città. E per capirlo non c’è bisogno di un inchiesta si era visto subito durante lo spoglio. ma di questa se ne già sta occupando la magistratura ordinaria. Sergio Vessicchio

