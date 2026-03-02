3 Marzo 2026

AGROPOLI, SOMMOZATORE UCRAINO MUORE DURANTE UN’IMMERSIONE

admin 2 Marzo 2026

Un sub di 40 anni ha perso la vita durante un’immersione nella Baia di Trentova, ad Agropoli, in provincia di Salerno. L’uomo, di origine ucraina, stava partecipando a un’escursione subacquea insieme ad altre persone e utilizzava regolarmente la boa di segnalazione prevista per questo tipo di attività. L’allarme è scattato quando i compagni non lo hanno visto tornare in superficie.

Sono scattati subito i soccorsi: la Guardia Costiera ha inviato sul posto un’unità navale, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra da terra e con il nucleo sommozzatori arrivato da Napoli. Dopo le ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato. Le operazioni si sono concluse intorno alle tre della notte scorsa.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malore improvviso durante l’immersione.

