AGROPOLI, SONO PASSATI 11 ANNI DALLA MORTE DI PAOLO SERRA

Una vita spesa per gli altri, per la sua città, per la sua gente, per la cultura, per il sociale e per lo sport. Paolo Serra da 11 anni ha lasciato la comunità ma ha lasciato anche un tesoretto importante da valutare a tutti i livelli la sua immagine e il suo pensiero. Il 9 luglio scorso gli è stata intitolata una piazza ora deve entrare nelle scuole perché la sua figura va studiata per far crescere la comunità alla quale ha dato tantissimo.

Il suo esempio è straordinario per immaginare l’Agropoli dell’avvenire. Politica, sociale, scuola, sport, tempo libero le piattaforme del suo grande impegno. Paolo Serra non può essere solo un ricordo, è realtà perché la sua visione è talmente grande da studiarne la vita, il pensiero e l’impegno. La città raccolga il suo messaggio e lo faccia proprio. Sergio Vessicchio

