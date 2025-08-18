18 Agosto 2025

AGROPOLI, SONO PASSATI 11 ANNI DALLA MORTE DI PAOLO SERRA

admin 18 Agosto 2025

Una vita spesa per gli altri, per la sua città, per la sua gente, per la cultura, per il sociale e per lo sport. Paolo Serra da 11 anni ha lasciato la comunità ma ha lasciato anche un tesoretto importante da valutare a tutti i livelli la sua immagine e il suo pensiero. Il 9 luglio scorso gli è stata intitolata una piazza ora deve entrare nelle scuole perché la sua figura va studiata per far crescere la comunità alla quale ha dato tantissimo.

Il suo esempio è straordinario per immaginare l’Agropoli dell’avvenire. Politica, sociale, scuola, sport, tempo libero le piattaforme del suo grande impegno. Paolo Serra non può essere solo un ricordo, è realtà perché la sua visione è talmente grande da studiarne la vita, il pensiero e l’impegno. La città raccolga il suo messaggio e lo faccia proprio. Sergio Vessicchio

 

 

