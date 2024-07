AGROPOLI, SONO PASSATI 5 ANNI DALLA MORTE DEL PICCOLO BIAGIO MANGANELLI

Nelle acque a largo del porto di Agropolil virtuoso ragazzo mentre faceva il bagno con il papà Giuseppe. Erano circa le 15 quando quando i due hanno lasciato i pontili della Lega Navale Italiana con la loro imbarcazione a vela di circa sette metri. Erano usciti dal porto, si erano allontanati un po’ dalla costa; il mare era apparentemente calmo, ma una forte corrente trascinava verso il largo. Il 15enne, una volta tuffatosi, forse è stato colto di sorpresa e non è riuscito a nuotare verso l’imbarcazione. Nel vederlo in difficoltà il padre ha tentato disperatamente di raggiungerlo a nuoto e riportarlo a riva ma senza riuscirci. Il molo di Agropoli per volontà dell’allora sindaco Adamo Coppola venne intitolato proprio a Biagio Manganelli.