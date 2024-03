AGROPOLI, STASERA FABRIZIO CORONA AL RISTORANTE DA CICCIO PER LA FESTA DELLA DONNA

Tutto pronto al centralisimo ristorante da Ciccio per l’arrivo di Fabrizio Corona nell’ambito della festa della Donna. Si va verso il sold out per la festa della donna le prenotazioni sono già tantissime ci sono gli ultimi posti. L’inizio della serata è previsto per le 20,30 con un Menù molto intenso e assai importante.

Tutto pronto dunque per festeggiare la donna e in special modo per assaggiare le divinità culinarie del Ristorante da Ciccio di francesco Scarpa al centro della città di Agropoli. Poi l’arrivo di Corona renderà tutto molto più magico.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...