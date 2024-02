AGROPOLI, STASERA LA CORRIDA DOMANI GRANDE SFILATA DEI CARRI

Torna nel suo tradizionale giorno la corrida di carnevale, il lunedì prima del carnevale stesso. Negli anni 80 era un appuntamento molto atteso in città e si svoleva tra il cinema Lux, il circo Medrano e la tenso struttura oggi palazzetto dello sport. Poi fu eliminata dall’associazione Il carro ma da qualche anno è stata riprese non con il successo di una volta ma comunque molto appetita. L’appuntamento è per questa sera al palazzetto Di Concilio di via taverne.

