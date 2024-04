AGROPOLI, STASERA VANESSA INCONTRADA AL TEATRO DE FILIPPO IN ” SCUSA SONO IN RIUNIONE TI POSSO RICHIAMARE”

“Scusa, sono in riunione…Ti posso richiamare?” con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, scritto e diretto da Gabriele Pignotta. Inizio spettacolo alle ore 20.45. Si tratta dell’ultimo spettacolo dell’ottava stagione teatrale della struttura comunale diretta da Pierluigi Iorio.

«Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?» Quante volte abbiamo risposto così… È il segno della vita vorticosa di una generazione, presa da una ridda di impegni di lavoro, di organizzazione della vita. Ma sarà davvero così? La generazione di chi è in carriera – dei quarantenni, dei cinquantenni – sarà veramente così presa da riunioni e “call” da avere sempre una scusa per rimandare le cose essenziali? Come ad esempio concentrarsi nei sentimenti, fare figli, impegnarsi nella vita di coppia, accettare che i genitori diventino anziani… Gabriele Pignotta – autore, regista e interprete assieme a Vanessa Incontrada e ad un gruppo di affiatatissimi e brillanti attori – riversa in questa esilarante commedia inquietudini e denunce che osserva nei propri coetanei e lo fa con una verve incredibile, unendo verità ad una scrittura ironica, ricca di trovate spassose ed equivoci esilaranti. Il plot s’incardina su cinque personaggi: «È facile immedesimarsi in uno di loro – ha detto l’autore intervistato dal Corriere della Sera – sono il classico gruppo di studenti che si sono conosciuti all’Università. Io sono Mattia, quello che nella vita ha preso più mazzate. L’idealista, l’ambientalista totalmente preso dalle sue battaglie ecologiche». Vanessa Incontrada è invece una donna in carriera che cela con l’indipendenza la paura d’innamorarsi. E anche gli altri incarnano tic del nostro tempo: la brama di successo, l’ossessione per la visibilità, assieme ad insoddisfazioni – carriere irrealizzate, sogni falliti, famiglie traballanti – che spesso si tenta di non affrontare.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

