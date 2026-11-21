Dopo 77 anni la statua della Madonna del Sacro Monte torna ad Agropoli. Un evento storico per la comunità cilentana: ecco le tappe, gli orari e il programma completo della settimana di accoglienza.

A distanza di settantasette anni dall’ultima peregrinatio, risalente al 1949, la città di Agropoli si appresta ad accogliere nuovamente la statua della Madonna venerata sul Sacro Monte di Novi Velia. L’evento rappresenta un momento di profonda devozione per l’intero territorio del Cilento, dove il culto della Vergine del Monte Gelbison è storicamente radicato e richiama ogni anno migliaia di fedeli. Ad intervenire ai microfoni di InfoCilento, Don Aniello Panzariello, parroco del “Sacro Cuore”.

L’iniziativa pastorale si inserisce nel percorso di preparazione al quarantesimo anniversario dell’enciclica Redemptoris Mater di San Giovanni Paolo II, promulgata il 25 marzo 1987, ed è stata promossa per offrire un momento di ripartenza e di riflessione spirituale alla comunità locale.

Il percorso tra le parrocchie cittadine

“La giornata di oggi, sabato 21, novembre segnerà l’inizio della permanenza del simulacro in città. L’arrivo è previsto nel pomeriggio, con una serie di soste nei principali quartieri e presso le comunità parrocchiali del territorio cittadino prima di giungere alla destinazione principale per la settimana di permanenza.

Il primo momento di accoglienza si terrà alle 16.30 presso la parrocchia del Sacro Cuore, con una breve sosta davanti al sagrato della chiesa. Successivamente il corteo farà tappa nel quartiere Carmine, nei pressi della farmacia comunale, per poi proseguire verso la frazione Moio con una sosta nella piazzetta dedicata a Padre Pio.

Infine, la statua raggiungerà la chiesa di San Francesco. La scelta di fare tappa in questo luogo di culto si lega alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Da San Francesco prenderà poi il via la processione verso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove la statua della Madonna rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli per un’intera settimana.

Le tappe per i malati, i giovani e le famiglie

Il programma della settimana prevede diversi appuntamenti liturgici e momenti dedicati a specifiche categorie di fedeli. Tra gli appuntamenti principali figura la visita al presidio ospedaliero cittadino, in programma giovedì 26 novembre, pensata per portare conforto e vicinanza agli ammalati e a chi non ha la possibilità di spostarsi.

Venerdì 27 novembre la giornata sarà incentrata sulla liturgia penitenziale e sulle confessioni, mentre in serata si terrà un atto di affidamento rivolto ai fidanzati e alle giovani coppie. La permanenza si concluderà sabato 28 novembre con l’incontro pomeridiano dedicato ai ragazzi della catechesi, che saluteranno la statua prima della sua partenza da Agropoli”. Quotidianamente seguiremo le tappe della Madonna del Monte nella città di Agropoli.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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