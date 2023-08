AGROPOLI, STRISCIONE IN CURVA MARADONA GRANDE PUBBLICITA’ PER LA CITTA’

Un plauso a chi ha avuto l’idea, da ripetere, di posizionare in uno dei punti più visibili dello stadio Maradona di Napoli uno striscione con la scritta “AGROPOLI(NA) ” di natura goliardica nella contrapposizione di tifo tra salernitani e napolisti.

Senza entrare nel merito per le situazioni geo politiche visto che Agropoli si trova in provincia di Salerno ma nella regione dove Napoli è capoluogo di regione appunto. Dal punto di vista sportivo è evidente che i tifosi partenopei di Agropoli si sentono in provincia di Napoli è naturale non c’è nulla di sbagliato, come i tifosi salernitani di Agropoli si sentono doppiamente in provincia di Salerno e come i tifosi juventini di Agropoli si sentono in provincia di Torino. Nulla di sbagliato anzi l’occasione è da ripetere perchè al di la del tifo e degli sfottò Agropoli ne esce benissimo per la pubblicità avuta gratuitamente. Quindi un grazie a chi ha messo quello striscione per la pubblicità fatta alla città di Agropoli ultimamente presa di mira da tanti.

