AGROPOLI, SUL LUNGOMARE IRROMPE MODERATO E’ FESTA DI DOLCI

Il lungomare San Marco, dopo Porzio in via Risorgimento, si addolcisce con l’arrivo di Moderato il colosso dolciario agropolese e va a completare un’offerta già molto nutrita con operatori turistici e commerciali che da tempo operano sul lungomare cittadino offrendo sempre prodotti di alta qualità in qualsiasi settore.

E’ una presenza importante che si unisce al resto di bar ristoranti e pizzerie e ci piazza il dolce vera specialità della casa riconosciuta in città e non solo grazie al maestro pasticciere Raffaele Figliola e al suo socio Angelo autori di questa fortunata intuizione di Moderato. Il gradimento è già al top e Agropoli con il suo lungomare sicuramente ha fatto un notevo passo avanti e per restare in tema l’arrivo di Moderato in un posto strategico per il turismo è la ciliegina sulla torta.

