Una vergogna senza fne quella del porto di Agropoli aperto a parcheggio dal comune su concessione della regione. Una vergogna assoluta con le auto percheggiate ovunque anche sui marciapiedi, in doppia e in tripla fila e anche in mezzo alla carreggiata. Senza il controllo dei vigili urbani e degli ausiliari della sosta che hanno lasciato senza controllo l’area portuale, con gli uomini della capitaneria di porto impegnati in mare e senza le giuste competenze perchè scavalcati dal comune e dalla regione, il porto è un “bordello” esgerato. Una vergogna da attribuire solo ed esclusivamente al sindaco e all’ufficio demanio dove la lanterna è finita in mano ai ciechi con gente incompetente perchè frutto di spartizione politica. Giuseppe La Porta è il nipote di Massino La Porta presidente del consiglio comunale e un certo Volpe il quale nell’ufficio demanio non dovrebbe starci nemmeno ma la baraonda è tale tanta che non si capisce niente più. Il sindaco ha perso il totale controllo della città e quindi del porto. Sul porto le auto non dovrebbero entrarci nemmeno per un giro, devno stare fuori. E’ una vergogna tutto questo.

Gli uomini della capitaneria hanno fatto quanto hanno potuto ma non hanno le giuste competenze perlatro le sbarre sono una confusione toale. Sono impegnanti anche per il controllo a mare in giorni difficili di grande affollamento.Una città nel disordine totale con un sindaco che vive in una dimensione tutta sua e non si accorge dei reali problemi della città ormai in balia delle onde. In città ha perso la fiducia di tutti e non si vede l’ora di arrivare alle elezioni per cercare di mandarlo al macero anche se ora sta cominciando a “comprarsi” i voti con i fondi della regionedestnati alla eleminazioni delle alghe e i 5 milioni dell’Europa che deve andare a gestire. Dal pd regionale e provinciale continuano a sostenere che non lo candideranno ma avere fiducia del Pd in questo momento e come avere fiducia dei ladri seriali che entrano nelle case. E’ un partito verognoso, senza dignità e senza scrupoli altrimenti in questo momento lo avrebbe già buttato nel cesso questo sindaco capace di distruggere la città di Agropoli. Quindi le colpe sono anche del partito, del suo partito. Sergio Vessicchio