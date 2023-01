AGROPOLI, SULLA’ARENA E’ SCONTRO FRONTALE MA DECIDE FRANCO ALFIERI/VIDEO

Raffaele Pesce non lo dice ma vuole arrivare al punto di far capire all’assessore Apicella di non proseguire su quella linea altrimenti farebbe emergere la concussione per via di una strana attività che l’assessore avrebbe messo su a trentova e la vorrebbe favorire portando gente e sottraendola al centro cittadino. Pesce contesta la location di Trentova ma la sua contestazione non regge e per questo motivo è futile, sterile. Pensare di difendere l’ambiente evitando di far fare i concerti è roba da operazione elettorale di basso profilo per’altro perdente se è vero come è verop che ad Agropoli per lunghi anni gli ambientalisti sono stati clamorososamente bocciati, isolati e addirittura entrati a far parte del sistema con la richiesta ottenuta di posti di lavoro, incharichi e prebende e in qualche caso candidature andate a buon fine.

La motivazione di Pesce fa un baffo all’assessore Apicella: “Da ottobre insisto, prendendo ufficialmente netta posizione contraria, sull’assurdità di una “arena” a Trentova,- afferma il leader di Liberi e forti – considerando la possibilità di realizzare eventi nell’area mercatale, com’era previsto, o a Mattine, luoghi idonei e raggiungibili, e valutati i vincoli ambientali, la viabilità, l’inquinamento acustico e non solo, in un’area da preservare. In consiglio comunale, solo su mie sollecitazioni in merito, da “progetto redatto da tecnici di fiducia”… inesistente, si è passati alla mera “idea” di arena. Oggi leggo che verrà inaugurata a luglio… verificherò, ancora una volta tutto quanto agli atti e l’iter che verrà seguito. Non a chiacchiere!Facciamo chiarezza, anche sulle posizioni, reali, concrete, politico amministrative che si assumono nel luogo deputato: il consiglio comunale.” La sua visione della città è alquanto ridotta visto che il Gino Landolfi è l’arena naturale perfetta per i concerti . Per cui la fregilità della protesta è pari alla forza d’urto che oppone lì’assessore Apicella. L’iniziativa è scellerata nella scelta non nell’idea perchè priva la città di un valore aggiunto ma come per la casa di babbo natale Apicella è solo il frontman. Se fosse per lui non la porterebbe mai a trentova perchè troppo impegnato ad accattivarsi la simpatia, il consenso ed i voti dei commercianti con i quali ha ottimi rapporti. L’imposizione è di Franco Alfieri il cui ballottaggio per l’arena è la piazza del cine teatro e trentova e Alfieri avrebbe optato per trentova.

Apicella si butta nella polemica per far capire che è lui ad organizzare, ma non c’entra niente e lo diciamo con dati alla mano. Decide Franco Alfieri come per il babà natale. Apicella si è intromesso nella polemica di Pesce per egocentrismo, per attirare l’attenzione, per eccintricità, per non far capire all’opinione pubblica di essere stato escluso dalla scelta come per il babà natale. Faccia gialla e Apicella sono fuori contesto, scavalcati da Alfieri a noi lo ha detto Franco Alfieri il quale decide location, serate, date, ditte, e tutto il resto. Le attrazioni saranno portate dalla stessa società che li porta a Paestum e saranno in alternativa. Quindi Raffaele Pesce la polemica deve farla con Franco Alfieri presidente della Provincia e non con il comune di Agropoli anche se legalmente va posta al municipio. Apicella è inutile che s’intromette in una cosa che non lo riguarda da dove è stato escluso. La morale della favola è che si farà a Trentova perchè così ha deciso Alfieri. Tar permettendo. Sergio Vessicchio

