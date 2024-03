AGROPOLI, SVALIGIANO UNA CASA E CI BIVACCANO DENTRO A DIFESA PORTANO VIA L’ORO

Hanno avuto tutto il tempo per agire. I proprietari la occupano solo nei weekend per cui i malviventi hanno agito indisturbati, hanno fatto quello che hanno voluto a trentova nella villa dalla quale hanno portato via tutta la mobilia. Da giorni Agropoli è sotto assedio da parte dei ladri.

Quando i proprietari vi hanno fatto rientro si sono accorti di quanto accaduto con i malviventi che hanno avuto il tempo di rovistare tutto e banchettare all’interno prima di darsi alla fuga. L’abitazione era dotata di antifurto, forse messo fuori uso prima dell’irruzione.

FURTO IN CONTRADA DIFESA

In località Difesa i malviventi, stando alle prime ricostruzioni, avrebbero agito approfittando dell’assenza dei proprietari sarebbero riusciti a portare via non solo oro, ma anche altri oggetti di valore e alcuni capi di abbigliamento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...