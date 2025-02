AGROPOLI, SVENTATO TENTATIVO DI FURTO

Tentati furti ad Agropoli:

indagini in corso da parte dei carabinieri. Nella mattinata odierna, martedì 4 febbraio, sono arrivate due segnalazioni nelle ultime ore.

I ladri sono tornati a colpire ad Agropoli, ma fortunatamente i loro piani sono stati sventati

. Nella mattinata, alcuni sconosciuti hanno tentato di forzare l’ingresso di un’abitazione in via Napolitano, nella frazione di Moio, convinti che all’interno non ci fosse nessuno.

Il tentativo di furto

Tuttavia, all’interno si trovavano due ragazze che, udendo rumori sospetti e rendendosi conto che dei malintenzionati stavano cercando di entrare, hanno iniziato a urlare, mettendo in fuga i ladri. L’episodio è avvenuto tra le 7 e le 8 del mattino.

I sospetti

Un nuovo episodio è stato riportato in via Verga, una strada parallela al Lungomare San Marco. In questa occasione, la proprietaria di una villa ha contattato le forze dell’ordine a causa della presenza di due individui che si muovevano in modo sospetto nei pressi della sua proprietà. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei carabinieri, i due erano già fuggiti. Non è chiaro se si trattasse di persone con cattive intenzioni.

