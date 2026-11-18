Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania e condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, hanno portato ai primi sviluppi formali.

Due indagati. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati marito e moglie, un giornalista e un’insegnante.

La dinamica. Walter Avallone, vigilante originario di Eboli impiegato presso la stazione ferroviaria di Sapri, è stato freddato con un solo colpo di pistola alla gola all’interno della sua auto nel parcheggio di Trentova.

La notizia ha destato molto scalpore anche perchè in città girano i nomi e francamente sono degli insospettabili, nessuno pensa che i nomi che sono venuti fuori possano essere responsabili di un efferrato delitto come questo, naturalmente se la procura è arrivata a indagare i due sospettati avrà sicuramente in mano elementi di prova indiscutibili.