AGROPOLI, SVOLTA NELLE INDAGINI DELL’OMICIDIO DI TRENTOVA INDAGATO GIORNALISTA DI BATTIPAGLIA E LA MOGLIE
Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania e condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, hanno portato ai primi sviluppi formali.
- Due indagati. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati marito e moglie, un giornalista e un’insegnante.
- Ispezioni dei RIS. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno perquisito un ufficio nel Centro direzionale “Pastena” di Battipaglia alla ricerca di documenti o tracce utili a chiarire il movente.
La ricostruzione del delitto
Il fatto è avvenuto a metà ottobre 2026 nell’area della Baia di Trentova.
- La dinamica. Walter Avallone, vigilante originario di Eboli impiegato presso la stazione ferroviaria di Sapri, è stato freddato con un solo colpo di pistola alla gola all’interno della sua auto nel parcheggio di Trentova.
La notizia ha destato molto scalpore anche perchè in città girano i nomi e francamente sono degli insospettabili, nessuno pensa che i nomi che sono venuti fuori possano essere responsabili di un efferrato delitto come questo, naturalmente se la procura è arrivata a indagare i due sospettati avrà sicuramente in mano elementi di prova indiscutibili.
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