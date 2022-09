AGROPOLI, TERREMOTO AI VERTICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE VIA CAUCEGLIA DENTRO RINALDI E NASTARI MUTALIPASSI VERGOGNA

Il sindaco o pseudo tale della città di Agropoli faccia Gialla, ora più che mai, imbeccato da Franco Alfieri (questa volta in molti non sono d’accordo con lui) e come avevamo ampiamente previsto (leggi qua) caccia dal comando della polizia municipale e lo retrocede di grado Maurizio Cauceglia. Un atto possibile apparentemente perchè si tratta di un incarico fiduciario che Cauceglia aveva ottenuto fa Adamo Coppola quando era sindaco, con la proposta(questo non sfugga) anche di Mutalipassi perchè era in quella giunta da assessore al bilancio. Una pugnalata alle spalle per come è avvenuta e come spiegherà l’ormai ex comandante Maurizio Cauceglia in una conferenza stampa annunciata. A sostituire Maurizio Cauceglia sarà il chiacchieratissimo ex comandante della polizia municipale di Capaccio Paestum coinvolto in numerosissime vicende giudiziarie alcune anche molto pericolose ma dalle quali è uscito indenne con delle assoluzioni piene.

IL MODUS OPERANDI DI FACCIA GIALLA

Il solito modo vigliacco di agire. Lo aveva fatto con La Porta e lo ha fatto con Adamo Coppola e ora lo ha ancora ripetuto con il maggiore della polizia municipale Cauceglia il quale aveva detto al sindaco se volesse cambiare il comandante di avvertirlo e invece lo ha dovuto scoprire casualmente e quando è andato dal sindaco a chiedere spiegazioni gli ha detto le stesse parole consegnate a la Porta e Adamo Coppola: ” Non ho avuto il coraggio di dirtelo, ti avrei chiamato a breve”. Una vergogna, uno schifo, il solito comportamento da vigliacco quale è. Una scelta imposta da Franco Alfieri il quale, come scriviamo da tempo, ha puntato dritto a Cauceglia e come si era fatto scappare anche l’assessore ignorante(DI Filippo) leggi qua subito dopo l’insediamento. massimo la Porta ha tuonato duramente durante il consiglio comunale ammonendo il sindaco di tenere nel cassetto il provvedimento, nessuna reazione di Elvira Serra e Raffaele Pesce in consiglio comunale ma nelle prossime ore sicuramente diranno la loro. Fratelli D’Italia con l’ex sindaco Adamo Coppola ha convocato una riunione d’urgenza per intraprendere azioni.

I PASSAGGI PER LA SOSTITUZIONE

La giunta deve acquisire i comando della pianta organica cosicché i dipendenti vanno a disposizione del sindaco e il sindaco di conseguenza potrà disporre di eventuali indirizzi e in quel caso retrocederà il comandante maggiore Cauceglia e darà i poteri ad Antonio Rinaldi

SONO TRE LE NUOVE FORZE IN ARRIVO

Antonio Rinaldi, Valentina Nastari, dovrebbe essere la vice comandante arrivano da Capaccio Paestum come l’architetto Giuseppe Pandelli il quale sarà a disposizione del sindaco probabilmente per l’area tecnica del comune. Un vero e proprio terremoto politico e non sappiamo se c’entra o meno la nomina di Di Biasi ex comandate di Agropoli a Castellabate in una giunta vicinissima a Franco Alfieri. Il tutto non rientra nell’azione dell’unione dei comuni, in questa situazione non c’entra. Sergio Vessicchio

