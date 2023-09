AGROPOLI, TORNA IL GRANDE BASKET CON SQUADRE DI A1 FEMMINILE

IL VERNISSAGE AL PALA DI CONCILIO IL 23 E IL 24 SETTEMBRE

Due giorni di grande basket ad Agropoli con il quadrangolare “Terranova” in programma il 23 e il 24 settembre. A partecipare solo compagini di Serie A1. L’O.ME.P.S. Battipaglia nel cui organico verranno inserite anche cestiste della New Basket Agropoli Paestum che, invece, disputerà la Serie B; La Molisana Magnolia Basket di Campobasso; l’Oxygen Basket Roma e la Virtus Eirene Ragusa. Proprio sulla panchina di Ragusa siederà Lino Sardo, non solo trainer dei siciliani, ma anche capo allenatore della nazionale senior femminile che a giugno ha disputato gli Europei. In campo, con Battipaglia, infine, anche Sarah Seka reduce dall’Europeo under20 giocato in Lituania a cavallo tra luglio e agosto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...