AGROPOLI, TRAGEDIA A MATTINE DONNA SI ACCASCIA E MUORE ERA DI CICERALE

Un drama, una tragedia oggi pomeriggio introno alle 15,30 a Mattine al centro commerciale. Una giovane donna di 40 anni mentre era con il marito e si accingeva a pagare si è sentita male, si è accasciata al suolo ed è deceduta. La povera signora era di Cicerale.

Le persone presenti hanno, prontamente, allertato il servizio di emergenza 118. Ad arrivare sul posto, un’ambulanza da Capaccio e subito dopo, l’automedica da Agropoli con a bordo il medico di turno. Il personale medico ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, incluso il massaggio cardiaco, nella speranza di salvare la vita della donna, ma per la malcapitata non c’è stato nulla da fare. Ancora incerte le cause

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...