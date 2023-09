AGROPOLI, TRAGEDIA AL BIVIO MATTINE SI RIBALTA CON IL TRATTORE E MUORE

A.T., un imprenditore agricolo di 64anni ad Agropoli ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Mattine frazione di Agropoli. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 15 di questo pomeriggio lungo Via Isca di Mare, in località bivio Mattine di Agropoli. Sul luogo della tragedia è giunta tempestivamente l’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli, la cui equipe ha attivato anche l’elisoccorso del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, schiacciato dal mezzo pesante. Articolo in aggiornamento

