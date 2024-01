AGROPOLI, TRAGEDIA VINCENZO ANNALISA RINVIATO PROGRAMMA TEATRO

E’ stato rinviato al prossimo 9 febbraio alle ore 20.45 lo spettacolo “Palcoscenico” con Massimo Masiello, che era in programma domani, mercoledì 24 gennaio, al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli. I recenti fatti di cronaca hanno spinto il direttore artistico Pierluigi Iorio, di concerto con il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, a decidere per il rinvio in segno di rispetto.