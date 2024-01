AGROPOLI, TROVANO E RUBANO UN PORTAFOGLIO IN VIA PIO X LA FOTO E’ SOCIAL

Notano un portafoglio a terra, si fermano con l’auto per prelevarlo lungo via Pio X, ad Agropoli, e scappano via. A denunciare l’accaduto sui social è una giovane cilentana che nei giorni scorsi, dopo aver trascorso una serata in un ristorante cittadino insieme ad un’amica, ha perso il portafoglio con soldi e documenti all’interno.

Poco dopo la ragazza si è accorta di averlo smarrito, ma nel frattempo il suo portafoglio era già sparito. A prelevarlo furtivamente sono stati due giovani scesi da un’auto che, transitando lungo via Pio X, si sono accorti dell’oggetto smarrito in strada. Poi, l’auto è fuggita a tutto gas. La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del locale dove le due amiche avevano trascorso la serata ed il contenuto del video è già all’attenzione dei militari della locale Compagnia, diretta dal capitano Giuseppe Colella, che stanno indagando sul caso. “Le forze preposte hanno già acquisito queste ed altre immagini, che sono in fase di elaborazione e sono alla ricerca degli autori del reato (perché anche se non sembra, non restituire i documenti di un’altra persona quando vengono trovati… è reato!)” ha scritto la ragazza su Instagram, invitando i giovani protagonisti a riconsegnare tutto. FONTE STILETV

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

