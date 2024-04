AGROPOLI, TROVATO CON LA DROGA ARRESTATO UN PREGIUDICATO

Aveva oltre 250 grammi di cocaina nell’auto e i carabinieri della compagnai di Agropoli sono stati abili e bravi a trovarli. Il pregiudicato è stato tratto in prigione, ai domiciliari. A pizzicare il 57enne, in Via Risorgimento, sono stati nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri della locale Compagnia, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella, nell’ambito di una mirata attività antidroga, sul territorio di competenza, condotta d’iniziativa dai militari della Sezione Operativa, diretti dal ten. Nicola Di Benedetto.

Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, il pusher è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima: sorpreso in flagranza di reato, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

