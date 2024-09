AGROPOLI, TUFFIAMOCI QUI FA IL PIENONE IL RISTORANTE E LA CUOPPERIA DI VIA MAZZINI HA SUSCITATO UN ALTO GRADIMENTO DEI TURISTI

Le recensioni a tutti i livelli parlano chiaro. Tuffiamoci qui il Ristorante di Via Mazzini nato come Cuopperia( di fatto lo è ancora) ha richiamato l’attenzione di tantissimi turisti che vi hanno transitato e gustato le specialità. Tutto a base di pesce e il caratteristico “cuoppo” pieno di frittura di pesce è la pietanza caratteristica che ha dato il la al successo ingentilito poi dalla trasformazione in un pregiatissimo ristorante con preposte culinarie freschissimi e della giornata. L’atmosfera ospitale del ristorante Cuopperia Tuffiamoci dipende anche dal personale, che qui è davvero amichevole.

Il piacevole servizio mette a proprio agio i frequentatori. I prezzi vengono ritenuti adeguati qui. Via Mazzini è, senza ombra di dubbio, una delle strade più belle e più caratteristiche capace di collegare il centro della città, il centro storico con gli scaloni con il superlativo porto di Agropoli. La proposta di “Tuffiamoci qua” è l’intersezione giusta per il posto in cui si trova e i turisti e i clienti lo hanno capito subito. Andrebbe migliorata, arricchita e coccolata questa strada anche perché è la strada dei mitici giocattoli di “Cianfrone”, della pizzeria “Rustica” e di altre proposte commerciali che però sono totalmente danneggiate da una politica poco consona a favorire il traffico pedonale e della clientela. Anche la movida soffocata dalle restrizioni comunali è stata affossata. Salvaguardare Via Mazzini dovrebbe essere un imperativo principale delle amministrazioni ma la loro cecità è ben nota per fortuna che reggono le proposte commerciali anche se con l’arrivo dell’inverno sono costretti a semi chiudere. Tuffiamoci qua è l’esempio che anche piccoli imprenditori e operatori turistici possono dare alla città il giusto contributo per la crescita. Ora però investiamo di più su via Mazzini.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

